App Store : pour noël, il sera toujours possible de faire valider les apps

Comme en 2021, la firme californienne a en effet annoncé que les développeurs pourront continuer de soumettre mises à jour et applications via App Store Connect, et ce, tout au long de la prochaine période des fêtes. Dans son communiqué sur son site web, Cupertino note toutefois que l'examen des soumissions pourra prendre un peu plus de temps, notamment du. Rassurante, elle précise toutefois que 90% des soumissions seront traitées en 24 heures ! Cette organisation marque un changement par rapport aux années précédentes où traditionnellement App Store Connect n’acceptait rien du tout pendant la période des fêtes.