Le SMS a 30 ans ! L’utilisez-vous toujours ? [Sondage]

Une naissance en Europe

Short Message Service

Merry Christmas

Le SMS décline mais il n’est pas mort !

La rédaction vous conseille : Google accuse les iMessages d’être restés dans les années 90 !

Émis il y a trente ans jour pour jour,en décembre 2021 par la maison Aguttes en, et ce, sous la forme plus moderne d’un. Reçu à l'époque par Richard Jarvis -un collaborateur de l'opérateur- ce message ne comportait que 15 caractèreset il est tout de même parti pour 107 000 euros.A l’époque il était limité às, ce qui nécessitait parfois une certaine gymnastique intellectuelle aux utilisateurs afin de faire passer le maximum d’infos en un si petit message - développant au passage leque certains d’entre nous utilisent encore ^^p. Il fallait également tenir compte du prix : certains abonnements prévoyaient unavec un prix hors forfait de 1 franc, des cartes de rechargement..., comme la possibilité d’envoyer (directement et sans passer pas un site) des photos, vidéos et autres contenus multimédias (MMS). Ou encore les premiers forfaits millenium vers l’an 2000 avant d’atteindre les forfaits illimités actuels !Si depuis il s’est vupar l’essor de réseaux sociaux et messageries en ligne comme WhatsApp, Messenger ou Telegram, le SMS n’a pas disparu pour autant. En effet, il est encore bien présent dans les usages. Preuve en est la bataille sans fin de Google contre Apple pour lui faire adopter le protocole RCS dans ses iMessages.