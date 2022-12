Apple et Twitter ont un grand intérêt financier à rester ensemble !

Apple et Twitter ont tout intérêt à rester ensemble !

chacun ayant beaucoup à perdre si le réseau venait à quitter l'App Store

Des départs en masse !

pas surpris de voir au moins quelques personnes de plus partir dans les semaines à venir. Le nombre de vice-présidents d'Apple est environ d'une centaine, donc le fait d'avoir autant de départs dans un si court laps de temps se démarque certainement - tout comme la fuite de cerveaux en cours dans les départements clés, tels que l'équipe de conception industrielle critique

• Evans Hankey, vice president of industrial design

• Mary Demby, chief information officer

• Jane Horvath, chief privacy officer

• David Smoley, vice president of software engineering

• John Stauffer, vice president of software engineering

• Anna Matthiasson, vice president of online retail

• Tony Blevins (Blevinator), vice president of procurement

• Laura Legros, vice president of hardware engineering

Dans une longe réflexion, il revient sur les conséquences d'une séparation entre Twitter et Apple,! D'ailleurs ce dernier est bien connu pour ses talents de politique, on a même pu le voir au dîner entre Joe Biden et Emmanuel Macron en fin de semaine dernière !(mais Apple en profite aussi) et lui conférant un énorme budget publicitaire . Quant à la création de son propre téléphone et système d'exploitation, la complexité de cette solution la rend plutôt improbable. En outre, si Apple prononçait le retrait de Twitter, elle pourrait se voir opposer une raison politique et de se faire convoquer devant le Capitole, où le fonctionnement de l'App Store pourrait être à nouveau contesté.-même sans modération et au vu des décisions farfelues des derniers jours- et: la commission de 30% sur les achats in-app (ce qui peut représenter une somme colossale au vu du nombre d'appareils précités). En attendant, les deux firmes ont tout à gagner à rester ensemble.En effet, la firme voit partir Laura Legros () pour cause de retraite. Cette dernière a notamment présenté de nouveaux modèles de MacBook Air et d'iPad lors de leurs lancements.Mais Mark Gurman dit qu'il ne seraitVoila qui devrait aggraver la crise duau sein de la firme, qui a précisé qu'elle ralentirait les embauches et se concentrerait sur certains profils très spécifiques.