Apple utilisera bien des puces TSMC produites aux USA !

Une officialisation très attendue des puces "Made In America" pour Apple

porteront avec fierté le sigle Made in America

moment incroyablement important

Aujourd'hui n'est que le début. Aujourd'hui, nous combinons l'expertise de TSMC avec l'ingéniosité inégalée des travailleurs américains. Nous investissons dans un avenir plus fort et plus brillant, et nous avons choisi de planter nos graines dans le désert de l'Arizona. Chez Apple, nous sommes fiers d'aider à favoriser cette croissance.

Une production destinée aux iPhone, iPad, Mac et autres produits d'Apple

Le CEO -qu'on a d'ailleurs vu avec Lisa Jackson au dîner entre Joe Biden et Emmanuel Macron vendredi dernier- s'est rendu en. Dans un petit discours aux termes bien travaillés, Tim Cook a ainsi confirmé queaffirmant que les puces, ajoutant qu'il s'agissait là d'unEn effet,au regard du contexte économique mondial, de la pénurie de composants et des tentatives de délocalisation en dehors de la Chine, et bien sûr du renforcement de la production US.Pour le moment, celles-ci sont fabriquées principalement à Taïwan, mais TSMC construit deux usines en Arizona. Le groupe taïwanais prévoit un investissement global de, avec une mise en production du premier site enet du second enL'un des deux produira des puces gravées endès son ouverture en 2024. TSMC fabriquera 20 000 unités par mois, et Apple utilisera environ un tiers de la production (pour les séries A et M). À l'avenir, il serait question d'y fabriquer des puces enencore plus avancées -et toujours pour la firme californienne.