Comment personnaliser son avatar sur WhatsApp

Une uniformisation des fonctions de Meta

L'envoi d'un avatar peut être un moyen rapide et amusant de partager des sentiments avec ses amis et sa famille. Cela peut également être un excellent moyen de vous représenter sans utiliser votre vraie photo afin que celle-ci soit plus privée.

La création et l'utilisation de son avatar

Ces derniers sont déjà disponibles sur Facebook et Instagram, et peuvent maintenant être utilisés comme photos de profil sur le service de messagerie ou envoyés sous la forme de l'un des 36 autocollants personnalisés.. En effet, sur l'iPhone, seul le visage est disponible tandis que sur les apps de Meta, on pourra avoir un personnage avec un corps. En revanche, l'aspect reste proche de l'animation 2D / cartoon. Il est également représentatif de la vision de Mark Zuckerberg des personnages peuplant son futur métavers.En outre,Comme sur les autres applications,: Réglages > avatar. On pourra modifier : teint de peau (27 nuances), cheveux, maquillage, yeux, sourcils, forme du visage / du menton, moustache, lunettes, taches de rousseurs / grains de beauté, rides, piercings, habits, corpulence, style vestimentaire, couvre-chef et plein d'option couleurs...Il sera toujours possible de garder sa photo de profil ou d'utiliser ce personnage...