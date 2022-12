WhatsApp : bientôt des messages ultra-éphémères ?

Cette fonction existe déjà au sein d'un certain nombre de messagerie et a tendance à se généraliser avec les besoins de confidentialité et les craintes de certains.Pour le moment, ce mode concerne uniquement les photos et les vidéos, mais il devrait être étendus. En novembre 2020, WhatsApp a introduit des messages susceptibles de disparaître spontanément au bout d'un certain laps de temps mais entend étendre ce système à tous ceux envoyés dès lors qu’ils sont lus. D'après le site, la fonction serait au menu de la version 2.22.25.20 de l’application Android.