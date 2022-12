Documents de Readdle propose de nouvelles actions et extensions

Un menu Actions dynamique en fonction des fichiers

Une App compatible iPhone, iPad et Mac Apple Silicon

toute l'infrastructure critique de Readdle est opérationnelle et il n'y aura aucune interruption de tout ce que le client rencontrera en raison de la situation complexe en Ukraine

et suggérant des listes d'actions pertinentes en fonction des fichiers sélectionnés. En sus des actions génériques comme copier, déplacer, renommer ou archiver, le nouveau menu permettra d'afficher, annoter ou convertir des images, de signer, d'éditer ou de fusionner des PDF, ou encore de lire, de convertir, ou de modifier des métadonnées si vous travaillez sur des fichiers audio/vidéo. Une liste d'actions spécifiques en fonctions de la nature du fichiers sélectionné sera également disponible en tant qu'extension de Documents directement dans le menu partager de n'importe quelle application.Le gestionnaire de fichiers polyvalent de Readdle est également compatible avec les Mac dotés d'une puce Apple Silicon depuis le mois d'avril 2021. Les utilisateurs de la version mobile seront donc ravis de pouvoir en disposer également sur leurs Mac. Pour rappel, l'éditeur à qui l'on doit des Apps comme Spark Mail, Scanner Pro, Calendars ou encore Fluix a tenu à rassurer ses clients en affirmant en début d'année que. Readdle est désormais une entreprise internationale présente dans plus de 11 pays, et les serveurs de l'entreprise sont donc répartis sur différents centres de données dans le monde. Igor Zhadanov, fondateur et PDG de Readdle, a déclaré queLe programme nécessite 236,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS 14.0 minimum, ou un Mac Apple Silicon sous macOS 11.0 minimum. L'application propose des achats intégrés s'échelonnant de 9,99 à 98,99 euros.