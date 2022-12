Mais pourquoi Apple a mis autant de temps pour sécuriser iCloud ?

chiffrement de bout en bout sur iCloud

Pallier les oublis des mots de passe

Un utilisateur qui active cette fonctionnalité assume une responsabilité supplémentaire. Ils assument la responsabilité de leur récupération de données, de la mise en place d'un contact de récupération ou de la sécurisation d'une clé de récupération. Tous les utilisateurs peuvent ne pas être prêts ou disposés à le faire

Les nouvelles fonctions de sécurité

iMessage Contact Key Verification

Pour Craig Federighi, la société avait déjà pris des mesures en ce sens depuis l'introduction d'iCloud en. Mais le processus étaitet impliquait plusieurs étapes préalables et nécessaires.Actuellement,dans iCloud (les informations liées à la santé et les mots de passe) sont chiffrés de bout en bout. Mais avec la protection avancée des données,: photos, notes, mémos vocaux ou la totalité de la sauvegarde.Pour rappel, les données seront synchronisées avec une clé qui permettra à Apple d'accéder à ces données si l'utilisateur en a besoin, mais elle ne stockera plus cette clé dans iCloud.. S'il y a éventuellement une violation des serveurs d'Apple, cela signifie qu'il sera plus difficile pour des tiers d'accéder à ces données.En effet, parmi l’ensemble des problèmes liés au chiffrement de bout en bout dans iCloud -et ailleurs- l'oubli des mots de passe des utilisateurs pour leurs appareils et comptes, est. Ce qui aurait motivé la firme à déployer cette fonction, même, si d'après elle, certaines personnes pourront préférer toujours continuer à stocker leurs clés de données dans iCloud.Une fois activée, les utilisateurs pourront toujours définir une autre personne comme, de sorte que l'appareil de cette personne dispose également des clés nécessaires pour récupérer les données de ce compte iCloud, même si cela peut ne pas être évident pour certains.A partir du début de 2023,(security keys). Cette dernière aura pour but non pas d'ajouter une étape pour le consommateur mais de renforcer l'authentification à deux facteurs et la protection contre les piratages.Pour iMessage, Apple introduit également la vérification d'une clé de contact (en VO dans le texte), les utilisateurs pourront ainsi vérifier qu'ils ne communiquent qu'avec la ou les personnes de leur choix. Cette fonction sera déployée un peu plus tard l'année prochaine