De nouvelles images du Pixel Fold en fuite sur le net

Un joli design proche Samsung Galaxy Z Fold et du Oppo Find N ?

1799 dollars !

C'est une nouvelle fois(via Howtoisolve) sur Twitter qui a posté. On pourra d'ailleurs se livrer au jeu des différences (ou des similitudes dans ce cas précis).. Le Pixel Fold offre un. Il propose un écran extérieur de 5,79 pouces avec un module photo central triple objectif, et un écran intérieur de 7,69 pouces (la caméra selfie alignée à droite est intégrée dans un cadre un peu plus épais). Lessont fournis par Samsung et devraient présenté un revêtement en verre ultra-mince (UTG), également fourni par le Coréen.Le châssis à bord arrondi mesurerait environlorsqu'il est déplié, ce qui le rend légèrement plus large que l'Oppo Find N avec une bosse assez épaisse (8,3 mm au total) au niveau du capteur photo.Pour le reste, le support de la carte SIM semble positionné sur le bord inférieur de l'écran extérieur.Les boutons de volume se trouvent sur le bord droit à côté d'un bouton d'alimentation équipé d'unLe Pixel Fold devrait bénéficier d'un Tensor G2 et au moins 12 Go de RAM. Il est probable qu'il exécute Android 13.