iPhone : Eion Cam, une nouvelle app française pour mieux prendre des photos !

L'application eion cam concerne également le monde de la photo et permettra de réaliser dePour aboutir à ce résultat, l'éditeur entend mettre l'accent sur des valeurs sûres comme des lumières équilibrées, ou encore une harmonie dans les couleurs, autrement dit. A priori, l'application serait moins gourmande en énergie que d'autres et il serait également possible de changer à la volée les formats d'images.Parmi ces outils, on trouve des. Cinq formats -Plein écran / 16:9 / 3:2 / 4:3 / carré- sont disponibles d'un seul geste, en live et peuvent se choisir avant de prendre sa photo. Il suffira de glisser vers la droite ou vers la gauche pour passer de l'un à l'autre. Pour les plus créatifs, 33 filtres lives et 5 FX permettront de découvrir une nouvelle réalité et une inspiration immédiate. Ainsi, selon l'éditeur,Autre particularité du côté du recadrage, l'app fait appel à un calcul matriciel, pour que le recadrage soit simple et très puissant. Ainsi les photos seront recadrées au pixel près et agrandies en 12 mégapixels.EnfinLe tout fait, là aussi appel à la puissance et la précision du calcul matriciel, qui préserve la finesse des couleurs et les détails d’origine tout en restant sous la barre des 12Mpx. L’app est gratuite, et nécessite iOS 10.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPad.