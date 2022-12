Carrot Weather, une app météo qui manie le bâton et la carotte !

Une personnalisation plus ou moins meurtrière

Parmi toutes les apps météos, il existe une certaine différence avec CARROT Weather: Alerts & Radar , à condition de passer outre la barrière du langage (et encore les expressions ne sont pas tellement complexes à comprendre). Outre la précision des annonces météo qu'il est possible de personnaliser selon ses goûts,En effet, il est possible de choisir la(de professionnel à tueur en série), ses opinions politiques (de sans partie à anarchiste) avec ou sans insulte...Cette dernière se retrouve également en bas de l'écran de verrouillage pour les précédentes générations.Précisons que cette fonction ne sera accessible que pour les abonnés premium qui pourront ainsi bénéficier d'en temps réel.A cela, s'ajoutent d'autres paramétrages de ses layouts -les siens ou ceux de la galerie- avec l'arrivée du modequi permet d'accéder à de nombreuses informations à la verticale. En cliquant sur ces dernières on accède à davantage de données. Parmi les autres détails, on notera les animations au niveau du vent, avec des petites particules rendant les cartes plus vivantes.En prévision d'iOS 16, l'app météo s'était déjà dotée de plus d'une vingtaine deà poser sur l'écran de verrouillage, dix nouvelles sections pour personnaliser sa présentation, mais aussi une refonte majeure de l'interface sur iPad avec plusieurs colonnes.En pratique, les utilisateurs pourront obtenir des(avec les infos de son choix) sans avoir à déverrouiller son iPhone . Ils permettront également d'accéder instantanément à CARROT Weather: Alerts & Radar Carrot Weather est disponible en téléchargement gratuit sur l' App Store pour iPhone iPad et Apple Watch . Mais attention, il existePremium, Ultra et Famille -sous forme d'achats intégrés pour déverrouiller les nombreuses mais très sympathiques options de l'application.