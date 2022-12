Apple n'envisage toujours pas d'adopter la norme RCS pour ses iMessages

LE RCS au titre de l'interopérabilité des messageries ?

Mais elle n'aurait pas encore pris de décision surRappelons qu'il s'agit d'une autre mesure prévue par la loi sur les marchés numériques (DMA), qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2022 au sein de l'Union européenne. Cette dernière prévoit en effet, comme Apple ou Google.Ces dernières pourraient bien matérialiser l’une des plus grandes craintes d’Apple, à savoir la contraindre à autoriser le sideloading des applications sur les iPhone et les iPad, et ce, afin d’améliorer la concurrence et l’équité au sein du marché numérique européen. Entre autres, elles comprenaient égalementpour des services tels qu'iMessage, ce qui pourrait contraindre Cupertino à adopter le. En effet, une façon possible de se conformer à cette exigence serait que la firme californienne adopte la norme, prise en charge par Google et d'autres plateformes. Mais Cupertinocela comme une possibilité.Dans un document mis en ligne, la Commission européenne avait également précisé certaines conditions d'application du. Elle a ainsi créé undans lequel rentreraient Apple, Facebook, Microsoft ou Google.Ces sociétés sont en effet considérées comme des entreprises,parmi lesquels figurent les moteurs de recherche en ligne, les services de réseaux sociaux en ligne, les services de plateformes de partage de vidéos, les services de messageries ou de publicité, ou encore les navigateurs...