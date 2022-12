Pixelmator Photo se dote de nouveaux outils pour booster ses photos de Noël

De nouveaux outils pour améliorer la netteté et les détails des zones d'ombre

Une petite promotion pour Noël : -50%

Dans cette dernière mise à jour, Pixelmator Photo se dote de quelques ajouts notables, dont de. Ces derniers permettront d'améliorer facilement les détails -même les plus fins- des photos.Ainsi, les réglagesetvontet ainsi attirer l'attention sur les petits éléments de ses prises de vue. Pour cela, un algorithme, sensible aux textures, proposera d’ajouter du contraste aux contours et aux textures d'une photo.Ainsi,, lui donnant un aspect plus naturel et plus réaliste. De son côté, le réglage, quand à lui, pourra rendre les photos plus nettes et plus ciblées, ou a contrario, plus lisses en réduisant la texture. Les deux nouveaux curseursetse retrouvent dans le nouveau groupe Réglages de base.Des améliorations sont également de la partie du côté de la qualité des réglageset, qui ont été reconstruits à partir de zéro à l'aide de ce même algorithme sensible aux textures. Enfinà l'aide des réglages raffinés des ombres et des hautes lumières, alors que les réglages de couleurs sont désormais plus rapides grâce à des performances de réglage des couleurs améliorées.En effet, à l'occasion des fêtes,. Pour cela, il faut utiliser l'offre à durée limitée en allant sur le site de l'éditeur. Cette offre concerne l'abonnement annuel, soit 1 an pour 12,99 euros, puis 27,49 euros par an (sur iPhone ou iPad uniquement).Rappelons que Pixelmator Photo coûte -en temps normal- 64,99 euros, ou bien est gratuit au téléchargement avec des achats intégrés (soit un abonnement à 5,49 euros par mois ou 27,49 euros par an), et nécessite iOS/iPadOS 14.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPad.