La production des iPhone 14 Pro repart à 100%

La Cité des iPhone à nouveau opérationnelle

Rappel des précédentes mesures

Selon, les employés ont enfin retrouvé leur liberté de se déplacer entre les dortoirs et le campus ou encore d'accéder aux cafétérias sur place. En outreaux personnes retournant normalement travailler.Ces derniers seront à nouveau déduits des salaires, maisseront proposés aux travailleurs réguliers du 16 décembre au 31 décembre. En revanche le Taïwanais continuera de distribuer des repas gratuits aux salariés malades ou positifs, qui sont confinés dans leurs logements respectifs.Pour rappel,. Dans une note interne diffusée, il était question d'un bonus pouvant aller jusqu'à 13 000 yuans (1 742 euros), qui venait s'ajouter à celui de de 10 000 yuan (1 340 euros)., ce qui a conduit àles expéditions d'iPhone prévues pour le quatrième trimestre de 2022 de 20 %, soit un total de 70 à 75 millions d'unités. Quelques semaines plus tard, il avait revu à la baisse ses estimations.Dans ses conditions, Apple aurait réorganisé ses commandes. Ainsi Pegatron et Luxshare auraient chacun obtenu environ 10 % des commandes d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de Foxconn, mais les expéditions de masse ne seraient pas prêtes, au plus tôt, avant la fin décembre.