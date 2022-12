L'app de simulation Toca Boca propose un évènement spécial pour attendre Noël

Un jeu de simulation au design très mignon !

Pour les fêtes de fin d'années les joueurs pourront aussi profiter d'un événement en cours avec des surprises tous les jours !

Une multitude de personnalisations

Toca Life World Toca Boca Ab Télécharger

Pour rappel, Toca Life World est la super appli de Toca Boca qui permet un accès unique à toutes les applis Toca Life. Son concept est très ludique et offre aux joueurs de créer leur propre monde et de donner vie à leurs histoires -comme un gigantesque univers qu'ils vont customiser selon leurs gouts. Il n'y aL'application comporte des packs thématiques pour améliorer ce joli petit monde virtuel au design soigné., qui donnent accès à des centaines de personnalisations.On notera quesi l'utilisateur en a déjà acheté des éléments. En outre,-même si certains ne peuvent être acquis qu'à certaines périodes de l'année.. La dernière mise à jour est d'ailleurs dédiées aux animaux de compagnies avec des meubles et des petits objets très bien travaillés.On trouve toujours lequi a fait le succès de la série incluant désormais de très nombreux personnages (plusieurs centaines sans compter les customisations). Nos petites têtes blondes évolueront au sein d'un monde à l'autre (une soixantaine de lieux en fonction des titres possédés), pourront changer le temps ou la météo, relier les niveaux via un ascenseur.Il est également possible pour les enfants de créer ses propres vidéos et d'y intégrer leurs voix. Précisons que chaque titre coûte environ 4,49 euros, sans pub mais avec des achats in-app, et se joue sur iPhone ou iPad.