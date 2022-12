Un malware virulent vise les applications bancaires et de cryptomonnaies sur Android

Un malware dérivé du tristement célèbre Anubis

Godfather était présent sur le Google Play Store et le serait encore sur les boutiques alternatives

Les spécialistes en sécurité de Group-IB qui serait un proche dérivé d'Anubis, un malware ayant déjà causé d'importants dégâts sur la plateforme. Si les défenses d'Android savent désormais prémunir les utilisateurs contre Anubis, cela ne semble pas encore le cas pour sa version modernisée Godfather. Ce trojan déployé depuis au moins 18 mois viserait 215 applications bancaires (dont 20 françaises, les noms n'ont pas été dévoilés, dommage tout autant qu'étrange, cela permettrait de redoubler de vigilance) ainsi que 204 plateformes gérant les cryptomonnaies.Le malware multiplie les actions pour subtiliser les données d'identification bancaires des utilisateurs en se faisant passer pour Google play Protect et en demandant ainsi la permission d'accéder à de nombreuses données. Le logiciel est ensuite capable. Godfather ne s'arrête pas là et peut également prendre des captures d'écran à l'insu du propriétaire, consulter les mails, les contacts, les notifications (et d'en créer de fausse afin de tenter d'obtenir les précieux sésames de l'utilisateur), le tout en passant totalement inaperçu.Les spécialistes de Group-IB ont décelé(qui ont depuis été retirées par Google) dont une -MYT Müzik, destinée au marché turc- qui dépassait les 10 millions de téléchargements avant son retrait, et indiquent queSi le meilleur moyen de se prémunir de ce genre d'attaque reste de télécharger uniquement ses applications depuis une source sûre, cela pourrait également permettre de se questionner sur l'ouverture de boutiques alternatives sur toutes les plateformes, y compris sur iOS, et sur leur capacité à garantir une certaine sécurité à leur utilisateurs. Bien que l'App Store ne soit pas infaillible, il faut bien avouer que son usage permet la plupart du temps de se sentir (est-ce une fausse impression ?) à l'abri de ce type d'attaque.