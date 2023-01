Remplacement de la batterie des iPhone, Mac, iPad : grosse augmentation des tarifs à venir

30% d’augmentation !

Les frais actuels de service hors garantie de la batterie s’appliqueront jusqu’à la fin du mois de février 2023. À compter du 1er mars 2023, les frais de service hors garantie de la batterie augmenteront de 24 € pour tous les modèles d’iPhone antérieurs à l’iPhone 14.

Les frais actuels de service hors garantie de la batterie s’appliqueront jusqu’à la fin du mois de février 2023. À compter du 1er mars 2023, les frais de service hors garantie de la batterie augmenteront de 36 € pour tous les modèles de MacBook Air et de 60 € pour tous les modèles de MacBook et de MacBook Pro.

Les frais actuels de service hors garantie de la batterie s’appliqueront jusqu’à la fin du mois de février 2023. À compter du 1er mars 2023, les frais de service hors garantie de la batterie augmenteront de 40 € pour les modèles d’iPad suivants : iPad Pro 12,9 pouces (5e génération et modèles antérieurs), iPad Pro 11 pouces (3e génération et modèles antérieurs), iPad Pro 10,5 pouces, iPad Pro 9,7 pouces, iPad mini (6e génération et modèles antérieurs) et iPad Air (5e génération et modèles antérieurs).

Le prix varie d'un modèle à l'autre, mais tourne généralement autour de 70 à 80 € : C'est pratiquement 30 % de plus qu'habituellement. Avec une telle augmentation, Apple souhaite peut-être stopper l'afflux de visiteurs dans ses Apple Store pour une opération qui nécessite du temps précieux pour les techniciens. MAJ : comme nous le signalent de nombreux lecteurs, la prise de tarif est d'environ 30 % sur tous les modèles, ce qui peut parfois conduire à des prix vraiment très élevés à plus de 150 € suivant les appareils.