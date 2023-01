Apple sait encore faire des pubs amusantes !

R.I.P Leon, ou l'avantage de l'annulation des messages via iOS 16

R.I.P Leon

Le mode Action des iPhone 14 illustré en vidéo

La première vidéo d'un peu moins de quarante secondes, s'accompagne du titre de circonstance Alive d'Hanni El Khatib, et s'intitule. Cette vidéo met donc en scène. Pour rappel, iOS permet d'annuler l'envoi d'un message dans les secondes qui suivent son envoi via un appui long (un menu propose alors d'annuler l'envoi, mais également de modifier le message). Attention, il faut que votre interlocuteur dispose également d'iOS 16 pour que cela fonctionne.De la même durée,le tout à nouveau souligné par un titre bien choisi Get Out My Way de Tedashii. Le mode Action des nouveaux iPhone permet ainsi de capturer un moment mouvementé tout en profitant d'une stabilisation performante, à la manière des caméras d'action type GoPro. Evidemment, les appareils dédiés conservent un avantage (les iPhone 14 rognent la vidéo avec un enregistrement en 2,8K), mais vous aurez bien plus souvent le smartphone en poche (et, peut-être, l'air vindicatif de la mère). Pour rappel, Didier avait mouillé le maillot afin de tester ce nouveau mode en conditions réelles. Vous pouvez retrouver notre vidéo ci-dessous.