Pas de Surface Duo 3, mais un modèle pliable chez Microsoft

Le Surface Duo 2 ne devrait pas avoir de descendance

Un concept qui n'a pas fonctionné

Un modèle pliable dans les cartons pour 2024 ?

Après deux itérations de Surface Duo,Pour rappel, le premier modèle a été commercialisé le 10 septembre 2020 aux US (le 18 février 2021 en France) au tarif de 1399 dollars, et une seconde génération a été présentée en septembre 2021. La dernière mouture embarquait une puce Snapdragon 888, 8 Go de RAM, une batterie de 4 449 mAh, trois optiques, deux dalles AMOLED de 5,8 pouces avec un taux de rafraîchissement variable culminant à 90 Hz avec une partie incurvée affichant sur la charnière des informations comme le niveau de batterie ou les notifications, et un support magnétique pour le Surface Pen.et l'appareil n'a pas su susciter un engouement suffisant auprès du grand public.Microsoft avait travaillé sur une nouvelle version pour 2023, avant d'annuler le projet. La firme pourrait alors se concentrer sur l'élaboration d'un appareil qui profitera des années d'optimisation d'Android pour les smartphones pliables grâce aux modèles concurrents. Il ne faudrait toutefois pas s'attendre à une commercialisation cette année, mais plutôt en 2024. De son côté, Cupertino ne semble pas pressée de se lancer sur le marché du smartphone pliable, préférant laisser les concurrents défricher le terrain, ce qui leur permet toutefois de prendre par la même occasion une certaine avance.