Les joueurs auraient moins dépensé sur l'App Store en 2022

Moins d'achats intégrés !

Des jeux : des records de téléchargement, mais une baisse des achats in-app

Le streaming vidéo se porterait plutôt bien

D'après data.ai (le nouveau nom de la firme App Annie),. Dans son dernier rapport, il est indiqué que les utilisateurs auraient dépensé moins tout au long de l'année, faisant ainsi état d'uneen 2022 pour atteindre 110 milliards de dollars. De leur côtés, les téléchargements sont passés à près de 90 milliards.Précisons que. Et dans le détail, ceux dépassant les 10 millions de dollars, 100 millions de dollars et 1 milliard de dollars de revenus auraient diminué respectivement de 1 %, 4 % et 33 % d'une année sur l'autre. Evidemment, il y a toujours descomme Diablo Immortal ou Apex Legends Mobile. Ou encore Roblox et Minecraft., avec une augmentation de 3,9 % des téléchargements d'une année sur l'autre, mais une baisse de 8,3 % des achats intégrés. Ils représentaient 31 % de toutes ces dépenses et 3 % de tous les téléchargements.Les applications de streaming vidéo resteraient en tête des téléchargements et des dépenses en 2022, avec 2,9 milliards de téléchargements et 738 milliards d'heures passées. Au somment, on retrouverait Netflix (3,6 % des téléchargements) et Disney+ (16 % des revenus).Les applications financières auraient été très populaires,(+44 % des téléchargements d'une année sur l'autre). Enfin, rien ne semble trop changer du coté des réseaux sociaux...