iOS 16 est-il plus buggé que les précédents systèmes de l'iPhone ?

Le bug des lignes jaunes et vertes n'est toujours pas corrigé

Les bugs sous iOS 16, une histoire sans fin

. Apple vient justement de reconnaître que les utilisateurs d'iPhone 14 Pro -en particulier l'iPhone 14 Pro Max- peuvent voir des lignes horizontales clignotantes.Dans une nouvelle note de service,. Elle confirme aussi qu’elle a mené une enquête et qu'une mise à jour d’iOS sera bientôt publiée pour y remédier.En effet, depuis sa sortie, les utilisateurs on été victimes de lade l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui entraînait desau niveau de l’appareil photo avec certaines apps tierces comme Instagram ou Snapchat.Ils ont du faire face aux bugs lors du(gel des iPhone 14 lors de la récupération des données), et assister à un comportement inattendu des. Sans parler des soucis au niveau deet aussi de laaprès une réparation auprès de services tiers, un souci qui touchait certains d’entre vous.Enfin, n'oublions pas lesavec les derniers iPhone (à moins que cela ne soit compris avec les tremblements ?). Mais on trouve encore des. Sans parler de ceux au niveau de l', desou duqui refuse d'apparaitre...