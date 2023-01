Les clients Twitter tiers, c'est officiellement fini !

Une annonce peu élégante

Aucun préavis !

Twitter Twitter, Inc. Télécharger

C'est parque le réseau social confirme officiellement ne plus accepter de logiciels mimant son fonctionnement.et les autres, le doute n'était déjà plus vraiment permis. Twitter avait d'ailleurs confirmé de façon peu élégante le blocage cette semaine. Cette fois, il faudra se faire une raison, seule l'application officielle est désormais toléré par le réseau social.Si l'on peut comprendre que Twitter souhaite maximiser ses profits en rationalisant le point d'entrée de ses tweets, ces logiciels faisaient partie intégrante de l'écosystème du petit oiseau bleu.: les employés de Tweetbot et consorts se retrouvent du jour au lendemain sans aucun revenus, les clients de ces programmes sans aucun préavis (et ne seront probablement pas remboursés) et il ne faut pas oublier non plus que l'expérience utilisateur sera fortement dégradée à court terme.. Il s'agit en fait d'un programme universel pour Mac, iOS et iPadOS, dont l'adaptation est nettement moins pratique que Tweetbot.A la rédac',-Twitter l'avait fait avec Tweetie le 9 avril 2010, qui est en fait l'ancêtre de l'application officielle que l'on utilise actuellement -une des rares à l'époque à pouvoir gérer plusieurs comptes à la fois.