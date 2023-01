Apple serait-elle hypocrite dans sa gestion de la publicité sur l'iPhone ?

hypocrisie

Bien qu'il ne manque pas d'extrémistes qui attaquent notre industrie de l'extérieur, certains l'attaquent de l'intérieur. Plus particulièrement, Apple illustre le cynisme et l'hypocrisie qui sous-tendent le point de vue extrémiste dominant

Apple a sciemment promis une chose et a fait exactement le contraire. C'est ce qui rend cette affaire si différente

C’est le cas aujourd’hui de l’(IAB). Cette association professionnelle a pour mission. Parmi ses membres, on compte de grands noms comme Google, Meta ou encore Adobe.Lors de la réunion annuelle des dirigeants de l'IAB, son CEO David Cohen n’a pas manqué l’occasion de s’en prendre à Apple. Il l’a ainsi accusé de s’en prendre à l'industrie de la publicité deIl est ainsi reproché à Cupertino de tenir un discours à double tranchant. D’un côté, elle exige des applications qu’elles demandent la permission aux utilisateurs avant de les suivre sur les applications et les sites Web appartenant à d'autres entreprises.Ce qui ne serait, estime David Cohen. Apple qui a déjà été attaquée sur la question s'est d'ailleurs fendue plusieurs études maisons sur le même sujet, se disant être la firme collectant le moins de données personnelles Pour l’IAB, les options pour désactiver le partage des analyses et désactiver des paramètres de l’ATT seraient largement discriminantes et la firme californienne s’en servirait à des fins de monétisations., qui dit avoir trouvé des preuves que les paramètres de contrôle analytique et anti-suivi sont sans effet sur la collecte de données d'Apple.L'application App Store enverrait ainsi des données en temps réel sur les recherches d'applications, les annonces consultées, le chemin pour aboutir à certaines apps et même le temps passé sur la page d'une application.(dénommé “dsId”, pour “Directory Services Identifier”).Elle vient d'ailleurs d'être condamnée à verser 8 millions d'euros en France pour non respect du consentement.En fin de semaine dernière, on apprenait qu’un. L’avocat des plaignants, Paul Whalen, a déclaré avoir déjà travaillé sur un certain nombre de cas similaires de violation de données au cours des 20 dernières années. Dans le cas présent, il estime que l’infraction constatée n’est pas le fruit d’une erreur mais qu’