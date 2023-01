Apple encore accusée de collecter des données via l'iPhone

Faites ce que je dis, pas ce que je fais...

illusions complètes

un nouveau recours contre Apple pour non respect de la vie privée

Apple a sciemment promis une chose et a fait exactement le contraire. C'est ce qui rend cette affaire si différente

dsId

Directory Services Identifier

Elle vient d'ailleurs d'être condamnée à verser 8 millions d'euros en France pour non respect du consentement. Certes, on est bien loin d'un scandale à la Cambridge Analytica comme Facebook / Meta mais la firme semble ne pas échapper à la tendance.L’an dernier, Tommy Mysk -chercheur en sécurité- avait découvert que Cupertino n'était pas aussi respectueuse de ses propres règles sur la protection des données. S'en étaient suivi deux recours collectifs, l'un en Californie, l'autre en Pennsylvanie.Ces derniers dénonçaient desévoquant des! Ils soutenaient notamment l’absence de consentement des utilisateurs et la violation de la. Au delà, la firme est accusée d’avoir menti à ses clients en leur faisant croire qu’ils contrôlaient les informations partagées.À présent,vient d'être engagé dans l'État de New York. L’avocat des plaignants, Paul Whalen, a déclaré avoir déjà travaillé sur un certain nombre de cas similaires de violation de données au cours des 20 dernières années. Dans le cas présent, il estime quemais qu’Un argument partagé par la firme Mysk ! Cette dernière dit avoir trouvéque les paramètres de contrôle analytique et anti-suivi sont sans effet sur la collecte de données d'Apple.L'applicationenverrait des données en temps réel sur les recherches d'applications, les annonces consultées, le chemin pour aboutir à certaines apps et même le temps passé sur la page d'une application. Apparemment, Apple pourrait même avoir accès à des données sensibles via un identifiant unique pour chaque compte iCloud (dénommé, pour).