L'iPhone 15 serait le premier à avoir le WiFi 6E

Le Wi-Fi 6E pour l’iPhone 15 ?

le point sur les rumeurs

USB-C, A 17 BIONIC (3NM), MODEM SNAPDRAGON X70 DE QUALCOMM

des boutons avec retour haptique et 8Go de RAM

En effet, dans une note de recherche, les analystes Blayne Curtis et Tom O'Malley estiment qu'. Pour autant, ils ne précisent pas si cela sera réservé aux seuls iPhone 15 Pro et Pro Max. Mais l’avancée n'en sera pas moins notable.Rappelons que le Wi-Fi 6E fonctionne sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz tout comme le Wi-Fi 6 actuel, mais en complément, il fonctionne également sur la bande 6 GHz. Cela permet de proposer des débits élevés et une connexion plus stable. Pour rappel,Pour 2023 Après trois ans de bords droits, il semblerait qu'Apple revienne aux bords incurvés, dans un cadre en titane qui serait plus mince.(mais tout plat) et conserverait les mêmes dimensions.à tous les modèles de la gamme.Les modèles Pro seraient alimentés par une ples iPhone 15 et iPhone 15 Plus se contenteraient pour leur part d'une A16 Bionic. Mais l'autre grosse nouveauté serait bien évidemment le passage du Lightning à l'USB-C, permettant de devancer les nouvelles normes européennes.Tous les modèles -dont la production semble avoir débuté- disposeraient d'un modem Snapdragon X70 de Qualcomm pour la 5G et la LTE. Enfin ils seraient également dotés d'un(Ultra). Enfin, selon Ming-Chi Kuo, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient obtenir une vitesse de transfert plus rapide, ce qui serait bien pratique pour envoyer -par exemple- les imposants fichiers ProRaw ou encore les vidéos en 4K (et plus).(et deux Taptic Engines) et davantage de RAM (8 Go contre 6 actuellement pour les modèles Pro).En outre Apple devrait accentuer les différences entre les modèles Pro et non Pro.(pas de LTPO, ni de taux de rafraichissement variable allant jusqu'à 120Hz) et n'intégreraient ni ProMotion, ni écran toujours éclairé.