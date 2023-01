Apple met en pause le développement de ses puces Wi-Fi maison

Apple à la peine pour ses modules 5G et Wi-Fi

Un module Wi-Fi repoussé aux calendes grecques

(et peut-être également Bluetooth) afin d'être moins dépendant de Broadcom. En produisant ses propres modules, Apple ferait ainsi d'une pierre deux coup en réduisant sa dépendance envers ses fournisseurs (Qualcomm et Broadcom équipent les appareils Apple actuels) mais pourrait également les adapter à ses besoins et ainsi proposer une meilleure intégration et une consommation d'énergie mieux maitrisée. Pour parvenir à ses fins, Cupertino s'est offert la division modem d'Intel, mais cela ne semble pas suffisant puisque la conception de ce modèle maison pose actuellement une colle aux équipes d'ingénieurs d'Apple , qui continuera bon gré mal gré de se fournir chez Qualcomm pour les modèles à venir.Selon l'analyste Ming-Chi Kuo . L'homme précise qu'Apple concentre ses efforts sur la production de puces Apple Silicon AXX et MX en 3 nm, et que les équipes d'ingénieurs sont principalement allouées à ces travaux, délaissant ceux portant sur l'élaboration du puce Wi-Fi maison (qui serait elle-même moins importante pour la firme que le modem 5G). Il est donc fort probable que nous ne voyons pas arriver de produits Apple disposant d'une puce Wi-Fi conçue en interne avant un bon moment. Les rumeurs évoquent des iPhone 15 équipés du Wi-Fi 6E, qui tarde à se déployer dans la gamme (seuls les iPad Pro M2, les MacBook Pro et Mac mini 2023 en sont pourvus), alors que le Wi-Fi 7 devrait faire ses débuts cette année. Bref,et devra faire avec Qualcomm et Broadcom pendant encore quelque temps.