Les Français passeraient 32 heures par semaine sur un écran

Le smartphone, plébiscité par les Français !

près d’un cinquième du temps hebdomadaire

Autres habitudes de consommation !

Pour rappel, cetteest réalisée chaque année par le régulateur des télécoms (Arcep), le Conseil général de l'économie (CGE) et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en partenariat avec le Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie).Ils auraient également leurs petites habitudes, le réglage de la luminosité (83%) et le zoom de l'écran (80%) apparaissent comme les fonctions les plus utilisées.Apparemment(en hausse de 3% sur cette même année). Dans cette logique, les Français passeraient en moyenne 32 heures par semaine sur leur tout petit écran -ce qui représente d'après le rapportDe même,. Par rapport à 2020, la proportion de possesseurs de ces équipements aurait augmenté pour atteindre un joli 40% -dont 27% rien que pour les enceintes.Toujours du côté des habitudes de consommation, même si la pandémie est un lointain souvenir pour certains, il semblerait queEnfin en cette période de sobriété énergétique, il y aurait encore quelques efforts à faire !, et plus encore des téléviseurs...