Et si l'iPhone pouvait analyser vos repas en vous écoutant mâcher ?

Mâchez, votre iPhone fait le reste !

Augmented Reality Calorie Counter

Comment cela fonctionnerait-il ?

Visual Look Up

[Il] comprend la détection, par un microphone, d'un bruit de mastication d'un utilisateur lors d'une séance de mastication, [et] en réponse à la détection du bruit de mastication, déclenchant le fonctionnement d'une caméra ; l'obtention, par la caméra, de données d'image capturant un produit alimentaire.

complexe et fastidieux

Aujourd'hui, elle vient de déposer un document pour une technologie originale concernant l'iPhone.: le smartphone pourrait détecter des sons liés àd'aliments (attention à être discret), vous inciter à photographier votre nourriture et ensuite analyser vos choix alimentaires.Même s'il ne s'agit pas pour l'iPhone de devenir tout de suite un, l'idée est là ! C'est en effet une nouvelle orientation pour les services de Santé. On peut déjà imaginer des applications inédites dédiéesDans les petites notes, Cupertino note d'ailleurs que dans certaines situations,. Aussi elle envisage d'apporter un outil qui permettrait d'améliorer notablement son hygiène de vie ou maintenir un régime alimentaire.En pratique,(comme l'app Bruit de l'Apple Watch lorsqu'on se lave les mains),(commequi permet d'identifier des fleurs, des plantes ou des animaux sur une photo).). Le smartphone pourrait même avoir accès à des informations complémentaires, par exemple un restaurant qui mettrait en ligne certains éléments de préparation.Notons que la firme se veut prudente et précise qu'il s'agit d'un procédé, mais un challenge de taille au quotidien même si certains y verraient une trop grande intrusion...