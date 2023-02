Apple, Facebook ou Netflix devraient-ils financer les installations 5G / Fibre en Europe ?

Un réseau saturé

les grandes entreprises technologiques, qui fournissent des vidéos en streaming et d'autres services à forte mesure de données, aident à payer le trafic qu'elles génèrent

Un nouveau projet de taxe en lien avec le trafic

système obligatoire de paiements directs des géants de la technologie aux opérateurs de télécommunications

neutralité du réseau

Lors du confinement en 2020, Bruxelles avait demandé aux plateformes de streaming -Netflix et YouTube entre autres- de prendre des. Il avait alors été proposé notamment d’le débit vidéo en proposant temporairement uneplutôt que haute, et ce, afin de réserver la bande passante au télétravail ou à des sites administratifs / gouvernementaux.Mais à présent l’UE se tourne vers la modernisation du réseau télécom, notamment la prochaine génération d'infrastructure 5G et fibre. Au delà des seules plateformes,Ainsi,aurait eu connaissance d'un projet dans lequel l'Union Européenne pourrait exiger queA priori,serait créé afin de compenser le coût de la construction des réseaux mobiles 5G et de l'infrastructure de fibre optique. Il s’agirait d’unPour l’instant,. Ils se donnent jusqu'en 2025 pour réfléchir.D'après l’ETNO (l’association des réseaux de télécommunication européens), Google, Facebook,. Aussi certains pensent la mesure justifiée. A l'opposé, de nombreuses voix indiquent que si les fournisseurs de contenus participent au financement des futurs réseaux, cela pourrait nuire aux lois protégeant laet finalement dégrader l'égalité d'accès à Internet.