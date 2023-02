Trop cher, peu de nouveautés, l'iPhone 14 Plus fait un bide ! Apple va-t-elle changer de stratégie ?

L'iPhone 14 Plus n'emballe pas les foules

Apple doit redonner de l'intérêt aux iPhone de base

Avec les iPhone 12 et 13 au format mini, Apple avait tenté d'introduire un nouveau format plus compact. Ce dernier était intéressant et semblait pouvoir répondre à la demande de certains utilisateurs, mais un tarif trop proche du modèle traditionnel et une autonomie un peu trop juste ont eu raison de cet iPhone compact. Avec la gamme d'iPhone 14, Cupertino avait changé son fusil d'épaule en proposant pour la première foisMalheureusement, le public ne semble toujours pas séduit par cette proposition. Ce désamour pourrait cette année s'expliquer par le peu de nouveautés proposées face aux iPhone 14 Pro et Pro Max qui semblent de leur côté remporter les faveurs du public.En effet, pour la première fois, les iPhone 14 et 14 Plus ne disposent pas de la nouvelle puce A16 Bionic et se contentent de l'A15 Bionic des iPhone 13 Pro. De plus, les nouveautés ne se bousculent pas sur les iPhone 14 et 14 Plus aux tarifs dépassant pourtant les 1 000 euros, ce qui a certainement freiné les ventes. Selon Ross Young , analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC) souvent très bien informé auprès des fournisseurs d'Apple, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max représentaient 75% des commandes en décembre dernier, et devraient atteindre 80% en janvier et février 2023.Les rumeurs et analystes estiment toutefois qu'Apple devrait conserver ce format Plus pour les iPhone 15, mais ce format est peut-être en sursis et de mauvaises ventes pourraient forcer Apple à le sortir du catalogue pour les iPhone 16.. Il serait ainsi possible de leur offrir davantage de nouveautés (un nouveau design pourrait faire son arrivée, ce qui représente habituellement un bon levier pour les ventes, mais il pourrait à nouveau être réservé aux iPhone Pro), ou de revoir les tarifs à la baisse afin de repasser sous le seuil psychologique des 1 000 euros. Toutefois, avec des iPhone 14 Pro et Pro Max qui se vendent plutôt bien sur le segment haut de gamme (où les ventes sont en bernes chez la concurrence ),. Actuellement, les iPhone 14 et 14 Plus profitent de réductions intéressantes avec plus de 100 euros de remises chez les revendeurs tiers.