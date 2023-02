Apple veut relancer les ventes de l’iPhone 14 Plus en vantant son autonomie

Une autonomie idéale pour chercher une dent ?

Un grand iPhone

Il s’agit ici d’insister sur le point fort de son grand iPhone non Pro, à savoir son autonomie !Pour le coup, Cupertino s’est offert les services d'anciennes stars de la NHL -la ligue nationale de hockey sur glace. P.K. Subban et Joe Thornton se retrouvent donc sur un lac gelé en pleine nuit (et on suppose en hiver) pour y rechercher non pas une balle perdue mais la dent de Subban.En, ils sondent la nuit pour finalement trouver une quenotte (petit passage gore où l’ex-joueur la remet à sa place) mais ce n’est pas la sienne ! Qu’à cela ne tienne, ils ont leur iPhone et toute la nuit pour la retrouver !Cette année, Apple a décidé de mettre fin à l'iPhone mini, une vraie réussite technique qui n’avait pas trouvé son public. Ainsi, l’iPhone 14 Plus né du fratricide de son prédécesseur est présenté comme un juste compromis entre un grand écran et un appareil qui tient la journée.L'iPhone 14 Plus dispos d’une dalle de 6,7 pouces comme l'iPhone 14 Pro Max. Celui-ci rend la lecture des pages web plus facile et offre davantage de détails aux photos et aux vidéos, mais aussi aux jeux vidéos. En revanche, pas question de le tenir à une main pour de nombreuses actions comme accéder aux notifications ou au centre de contrôle, zoomer sur une image….