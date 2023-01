Dans un marché en crise, l'iPhone limite la casse

Une chute vertigineuse du marché mondial

même Apple, qui était jusqu'à présent apparemment à l'abri, a subi un revers dans sa chaîne d'approvisionnement avec des confinements imprévus dans ses usines clés en Chine. Ce que ce trimestre de vacances nous apprend est que la hausse de l'inflation et les préoccupations macroéconomiques croissantes continuent de retarder les dépenses des consommateurs encore plus que prévu et de repousser toute reprise possible jusqu'à la toute fin de 2023

une année de baisse

Des résultats très attendus

C'est en effet unqu'IDC estime pour cette fin d'année 2022. Avec, seulement 300,3 millions d'unités auraient été expédiés pendant la période des fêtes. Par comparaison, l'an dernier à la même époque, ce chiffre atteignait 367,6 millions. Dans la série, le cabinet indique que...Malgré tout,Ainsi Samsung afficherait un recul de -15,6%, -26,3% pour Xiaomi et -15,9% pour OPPO. Les résultats financiers devraient être auscultés de près par les nombreux investisseurs.Ainsi, selon Nabila Popal, directrice de la recherche,Ainsi, avec des expéditions de 1,21 milliard d'unités, c'est une baisse de 11,3% qui s'affiche. Ce qui représente le total d'expédition annuel le plus bas depuis 2013.En complément,. Une éventuelle reprise ne serait pas attendue avant la toute fin 2023.Sur l'année,Samsung ferait légèrement moins bien avec une baisse de 4,1% et 260,9 millions d'unités. Les autres constructeurs afficheraient des baisses à deux chiffres comme Xiaomi (-19,8%), OPPO (-22,7%) ou vivo (-22,8%).Traditionnellement, la publication des résultats -le 2 février prochain- sera suivie par une séance de questions/réponses à laquelle prendront part Tim Cook et Luca Maestri, en leur qualité de CEO et CFO.En effet, les investisseurs attendent de connaitre les performances de la société durant ce trimestre atypique qui a marqué toutes les firmes dans le monde.L’an dernier, lors de son premier trimestre fiscal 2022 (allant du 1er octobre au 31 décembre),(+11,22% sur une année) et un bénéfice de 34,630 milliards de dollars.