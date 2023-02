Vous sentez-vous concerné par la Journée mondiale sans smartphone ?

Peut-on ignorer son smartphone aujourd'hui ?

Le smartphone - pour Apple, l'iPhone - est devenu tellement intégré dans la vie des gens. Il contient leurs contacts, leurs informations de santé, leurs informations bancaires, leur domotique et tant de parties différentes de leur vie. C'est un moyen de paiement pour beaucoup. Je pense que les gens sont prêts à vraiment payer plus pour obtenir le meilleur qu'ils peuvent se permettre dans cette catégorie.

3,9 heures par jour en France

255 milliards de téléchargements en 2022

Rappelons que cette journée spéciale a été créée à. Il s’agissait alors de proposer trois jours de réflexion sur cet outil technologique qui a changé, voire notre façon de vivre comme l'a justement fait remarqué Tim Cook jeudi soir !contre 2,7 heures en 2019, 3,4 en 2020, 3,6 en 2021 et donc 3,9 en 2022). Au niveau des sommes dépensées, avec 2,136 milliards de dollars, elle apparait à la 10e place. Enfin, avec 41,8 milliards d'heures cumulées, la France est là aussi 18e.Ainsi, pour la France,, Prime Vidéo et Amazon Prime Vidéo se hisseraient sur le podium des termes les plus recherchés en 2022.On trouve enfin divers classements selon les. Du côté du Streaming,o arriverait en tête suivi de Netflix et Disney +, pour les média sociaux, Meta ferait le plein avec WhatsApp mais est talonné par TikTok et Telegram. Enfin pour les Apps de santé, ce seraitqui arrive en tête, suivi de WeWard.. Cela représenterait tout de même 485 000 apps téléchargées chaque minute en 2022. En outre, 167 milliards de dollars auraient été dépensés sur les boutiques d'apps, soit 318 000 dollars par minute et une petite baisse de 2% sur un an. Enfin en moyenne, les utilisateurs auraient passés 5 heures par jour sur leur mobile, soit une hausse de 3%.