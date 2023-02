La charge sans-fil inversée sur iPhone vous intéresse-t-elle ?

La charge sans fil inversée, qu'est-ce donc ?

Une des nouveautés des iPhone 15 ?

Cette chimère dans la gamme d'Apple est bien connue et disponible, et ce depuis longtemps, sur les périphériques Android.. Les rumeurs l'évoquent depuis fort longtemps dans la gamme Apple, mais nous n'en avons jamais vu la queue. Toutefois, depuis la batterie MagSafe et les iPhone 12, les iPhone d'Apple embarquent au minimum une partie du matériel et du logiciel nécessaire, puisqu'il est d'ores et déjà possible de recharger la batterie magnétique d'Apple (une fois en place sur l'iPhone) en connectant le port Lightning du smartphone à un chargeur (la batterie MagSafe se charge donc par induction via l'iPhone). Toutefois, Apple n'a jamais appelé cela officiellement de la charge inversée, et cela fonctionne uniquement avec la batterie MagSafe (si vous placez des AirPods sur votre iPhone, il ne se passera...rien du tout).Nos confrères de 9to5Mac remettent cette rumeur au goût du jour en indiquant qu'. La partie logicielle devra permettre de gérer la puissance de charge des appareils compatibles, le tout sans chauffer excessivement et en étant la plus efficace possible. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait s'appuyer sur la nouvelle norme de charge sans fil Qi2 , développée en partenariat avec Apple et s'inspirant de la technologie MagSafe. La source bien informée indique toutefois que la fonctionnalité pourrait à nouveau être retardée, ou tout simplement annulée, si Apple ne la juge pas assez intéressante une fois finalisée.