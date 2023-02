Qu’a prévu Apple pour la Journée mondiale pour un Internet plus sûr ?

Des mesures de protection pour les enfants

Et Demain ?

De nouveaux outils via Message

Messages va analyser les pièces jointes et déterminer si une photo contient de la nudité, tout en maintenant le chiffrement de bout en bout des messages. Apple n'a pas accès aux messages et aucune notification n'est envoyée au parent ou à qui que ce soit d'autre.

L’occasion parfaite pour Apple de mettre en évidence les fonctionnalités logicielles et les outils conçus pourUne fois n’est pas coutume, elle choisit de privilégiersur son site web, RGPD oblige.Précisons que les'adresse en priorité aux jeunes, à leurs familles et aux professionnels de l'éducation et de la protection de l'enfance. Pour cette année, cette journée aura pour thème :. Cette dernière a été conçue pour avertir les enfants lors de l’envoi ou de la réception des photos de. Apple préciseà davantage de pays, et ce, en partenariat avec des experts locaux. Au cours des derniers mois, elle est devenue disponible en, en Allemagne, en Italie et en Espagne, après son lancement plus tôt aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.Une fois activée, cette dernière vales photos litigieuses et l'enfant en sera averti. Il pourra accéder à des ressources utiles et aura la possibilité d'envoyer un message à un tiers de confiance pour obtenir de l'aide. Sur sa page dédiée, Apple assure que la sécurité de la communication est privée et sécurisée :Pour rappel, Apple avait également dévoilé certaines mesures comme le CSAM , le fameux scan de l’iPhone. Mais devant le tollé généré, la firme avait finalement renoncé à cette dernière