Moteur de recherche de l'iPhone, un nouveau deal entre Google et Apple ?

Des accords plus que secrets !

entre enquêtes et recours collectifs

les données récemment dévoilées via des documents d'Apple ainsi qu'une analyse des paiements TAC (coûts d'acquisition du trafic)

Le ministère de la Justice des États-Unis et la(CMA) du Royaume-Uni n’en finissent pas d’examiner les relations entre les deux firmes. A priori,Mais il semblerait que Google paye également Apple pour les recherches effectuées sur son navigateur Chrome pour iOS, et ce, dans le cadre d'un accord différent -ce qui constituerait un nouveau développement.Mais le mécanisme ne plaît guère aux autorités. En effet, Apple n'offre aucune contrepartie aux utilisateurs de Chrome. Par conséquent, la CMA craint que cette relation ne freine le libre jeu de la concurrence. Autrement dit, il seraitet à contrario pour Google de garantir son(placements publicitaires) même à prix fort.Ainsi en janvier dernier , Apple et Google devaient faire face à un nouveau recours collectif, concernant une entente illicite entre les deux firmes au niveau de la recherche en ligne. En effet, elles étaientnotamment au niveau des sommes déboursées par Google pour être le moteur de recherche par défaut de certains produits Pommés.Au delà, les demandeurs soutiennent que les deux firmes auraient justement convenu qu'Apple renonce au développement de son propre moteur de recherche, et ce, afin d'éviter de concurrencer Google. Il serait même question d'un accord secret selon lequel le second partagerait les revenus issus de la recherche avec Cupertino, qui lui accorderait en retour unAinsi, selon le célèbre analyste Toni Sacconaghi , la cotisation 2021 de Google, aurait atteint près de 15 milliards de dollars ! Pour aboutir à cette somme, il indiquait s’être basé sur. Précisons que les pièces publiées à l’occasion du procès Epic Games ont dévoilé un certain nombre d’informations que certains auraient préféré garder pour eux.