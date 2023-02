Une fin d'année compliquée pour l'iPhone 14 en Europe ?

Un marché européen en berne (comme partout)

la forte fin d'année habituelle d'Apple a été plus faible que prévu, ce qui a permis à Samsung de maintenir son leadership sur le marché européen

Un mieux attendu pour la fin 2023

la poussée traditionnelle de Noël a entraîné une augmentation des expéditions trimestrielle par rapport au troisième trimestre, mais la demande des consommateurs est restée faible

Selon la société de recherche, le constat est pour le moins décevant.. Le volume des expéditions aurait atteint 45,3 millions d'unités au quatrième trimestre de 2022. Il s'agirait du niveau le plus bas sur cette période de l’année, depuis le quatrième trimestre 2011. Sur l’année, le volume est évalué à 175,6 millions d'unités en 2022, soitet le total annuel le plus bas depuis 2012.Dans ce contexte,Apple. En effet, Cupertino enregistre une baisse de 28% sur un an, avec 12,9 millions d’iPhone envoyés. Avec l’iPhone 14, l’américain fait face à son lancement européen majeur le plus faible depuis l'iPhone 5 en 2012. Ainsi CR note que, et une autre baisse séquentielle par rapport au troisième trimestre 2022. Le coréen a expédié quelque 14 millions de smartphones sur la période.Dans son analyse,. Malgré une baisse de 24 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre de 2022,Pour la suite de l’année 2023, les difficultés devraient se poursuivre tout au long du premier semestre avant une reprise entrevue pour la fin de l’année.