L'iPhone SE 4 OLED et le modem 5G d'Apple arriveraient finalement en 2024

Selon différentes rumeurs, l'équipe en charge de la conception du modem 5G d'Apple rencontre de nombreux soucis de conception, au point de ne pas être en mesure d'équiper les iPhone avant 2025 . Cette fois,. Cristiano Amon, dirigeant de Qualcomm a ainsi indiqué lors du Mobile World Congress 2023 au microphone de la pétillante Joanna Stern du Wall Street Journal qu'il s'attendait, ajoutant malicieusement. L'intégration d'un modem maison (qui pourrait de plus être couplé au Wi-Fi et au Bluetooth au sein de la même puce) aurait un réel intérêt pour Apple et pour ses clients. En effet, l'usage d'une puce développée en interne devrait permettre une meilleure intégration et une gestion des performances et de la consommation d'énergie optimisée.Nous étions assez dubitatifs lorsque le célèbre Ming-Chi Kuo avait annoncé en début d'année que le développement de l'iPhone SE 4 avait été annulé . L'homme a bien frotté sa boule de cristal depuis et annonce que le développement a finalement repris et que cet(limité pour l'occasion aux bandes 5G sub-6GHz, l'intégration des ondes millimétriques et des communication via satellites serait un des principaux soucis rencontrés par Apple lors de la conception de son modem),(une première au sein d'un SE) de 6,1 pouces qui serait très proche de celle de l'iPhone 14 actuel. Cet alléchant iPhone SE 4 serait donc le premier SE à intégrer Face ID, et signerait la fin de Touch ID au sein de la gamme iPhone.