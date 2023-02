Et si Siri devenait votre secrétaire ?

Siri mériterait bien de monter en grade !

Digital Assistant Integration with Telephony

Siri, apportez-moi un café s'il vous plait

La téléphonie est depuis longtemps une caractéristique technologique fondamentale pour faciliter la communication

Apple aimerait booster ses fonctions premières., et ce, comme un secrétaire à part entière : répondre au téléphone, passer et recevoir des appels, organiser des rendez-vous ou envoyer des messages vocaux. Dernièrement, elle travaillait d'ailleurs sur un nouveau moyen de délivrer un iMessage en prenant la voix de son expéditeur . Dans ce dernier brevet dénommé en VO, il est justement question que Siri réponde -de lui-même- à la place de son propriétaire.nous dit Apple. Pourtant même avec les récentes améliorations technologiques, les assistants personnels n'ont pas atteint leur plein potentiel, loin de là.En pratique, le document prévoit des utilisations assez basiques mais très intéressantes. Il serait possible de. Ainsi l'assistant personnel pourrait faire la différence entre la conversation en cours, et la commande vocale.Dans un exemple assez rigolo, pendant l'appel, on pourrait demander à Siri une explication sur un mot utilisé et ce dernier de nous répondre dans l'écouteur, dans la plus grande discrétion !