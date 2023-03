Apple vient d'obtenir le brevet de Face ID sous l'écran (pour l'iPhone 16 Pro ?)

Tiens le brevet de Face ID sous l'écran !

faisceau lumineux

filtres numériques

Le point sur Face ID sous l'écran

Par une pure coïncidence, on découvrait hier une nouvelle fuite en provenance des chaines de production , selon laquelle Cupertino pourrait bien intégrer Face-ID sous l'écran, et ce, dès l'année prochaine.Le document décrit d'ailleurs et en tout point le système, qui reposerait. Ce dernier utiliserait unpour analyser une image (le visage) et de nombreuxContrairement à Samsung, Apple prend décidément son temps . La firme californienne déplacerait les composants requis pour Face ID directement sous l'écran. Lorsqu'elle ne serait pas utilisée, la caméra TrueDepth ressemblerait alors à une zone d'affichage normale.En revanche,, les écrans resteraient les mêmes entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15 Pro puisque la technologie n'est pas encore prête.