iPhone 14 : Apple manque-t-elle d'idées pour ses coloris de printemps ?

Deux nouvelles teintes pour les coques en cuir d'iPhone 14

Après un jaune plus ou moins inédit pour les iPhone 14 évoqué récemment par les bruits de couloir,(identique à la robe des iPhone 14 Pro)(Golden Brown). Rien de bien original au programme. Le cliché publié sur Twitter par Majin Bu montre les boites des nouveaux coloris aux côtés des modèles actuels, qui semblent un peu ternes dans la gamme cuir à l'exception de l'Orange. Nous ne devrions pas avoir à attendre bien longtemps avant l'officialisation de ces nouveaux produits, et je plaide personnellement pour le retour des coques en cuir (Project) RED qui ont eu longtemps ma préférence. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées de couleurs et envies dans les commentaires ci-dessous.