Avec 2 milliards d'utilisateurs quotidiens, pourquoi Meta enregistre-t-elle de lourdes pertes ?

Une baisse modérée des revenus de 1%, des bénéfices en chute libre de 55%

2 milliards d'utilisateurs quotidiens ne suffisent pas !

Au-delà de cela, notre thème de gestion pour 2023 est "l'Année de l'efficacité" et nous nous concentrons sur le fait de devenir une organisation plus forte et plus agile

. En effet, l’an dernier, pour l’année 2021, Meta avait réalisé un CA de 117,929 milliards de dollars. Pour le quatrième trimestre, le CA est de 32,17 milliards de dollars, soit une baisse de 4 % d'une année sur l'autre -une première depuis 2012.Dans le même temps,passant de 10,285 milliards en 2021 à 4,652 milliards en 2022. Seraient responsables de cette situation :cette dernière a en effet perdu 4,279 milliards sur ce seul trimestre. Au total, les pertes se chiffrent à 13,717 milliards d'euros sur l'année (du 1er au 3e trimestre : 2,806 milliards, 2,960 milliards, et 3,672 millards au troisième trimestre).Le CEO de Meta est revenu sur les points positifs du trimestre, à savoir le nombre d'utilisateurs.au 31 décembre 2022 (+ 2 % d'une année sur l'autre). Plus impressionnant, le nombre de personnes actives mensuelles sur l’ensemble de ses services (incluant Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) s’élevait à 3,74 milliards au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 4 % d'une année sur l'autre.En effet, ses revenus et profits ont été touché par la diminution des budgets des annonceurs en raison de la crise économique, mais aussi de la concurrence de TikTok et des changements de politique d'Apple (la vilaine).En outre, comme de nombreuses grandes entreprises (sauf Cupertino), Meta a mis en place un plan social massif. Le groupe a effet supprimé 11 000 postes, soit environ 13% de ses effectifs, et gelé les embauches jusqu'à fin mars 2023. On devrait donc s'attendre à de nouvelles pertes au prochain trimestre.