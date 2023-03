Non, l’iPhone Taser n’est pas légal en Angleterre (et en France ?)

L’iPhone, oui. Le taser, non !

la possession d'un taser non létal est une infraction pénale qui est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de dix ans

Et en France ?

en cas de port ou transport d'une arme de catégorie D hors du domicile sans motif légitime

Pas de pêche à la ligne ou d’ iPhone pliable pour aujourd’hui ! En effet, des policiers britanniques situés du côté deont arrêté un jeune homme en possession de ce qu’ils pensaient être un anodin iPhone. Mais ô surprise,. Pour cela, il suffisait d’appuyer sur le bouton latéral normalement utilisé pour allumer son smartphone.En effet, la police rappelle que. Mais ce d’articles se trouve facilement aux États-Unis (moyennant quelques pirouettes), et ce, sous de multiples formes, allant de porte-clés aux lampes de poche, ou encore au rouge à lèvres. Cela permet en effet d'empêcher un agresseur potentiel de soupçonner qu'il s'agit d'une arme de défense.Rappelons qu’en France,En revanche, ce modèle iPhone se trouve sur quelques sites spécialisés sous la dénomination catégorie D.Pour rappel, les armes à impulsion électrique de contact -qui provoquent une incapacité et agissent à bout touchant (comme une matraque électrique ou un poing électrique)- sont classées. A défaut, les sanctionssont de 15 000 euros d’amende pour une personne seule, et un an d’emprisonnement.