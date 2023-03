L'app météo Carrot Weather se prépare (aussi) à la tornade ChatGPT

Une mise à jour des plus tempétueuse !

Attention ce n'est pas tout à fait gratuit

Demandez-moi de jouer à un jeu d'aventure textuel, d'écrire un drame policier procédural ou de vous dire ce que je pense vraiment de mon Créateur. Vous pouvez même affiner ma personnalité pour changer la façon dont je vais répondre.

CARROT Weather: Alerts & Radar Grailr Llc Télécharger

Toujours en anglais (mais le niveau n'est pas bien élevé), elle propose des. On retrouvera des endroits secrets ou de nouvelles manières de suivre les tempêtes.Mais les fans de la personnalité sarcastique de l'app vont être ravis, puisqu'il est question d'IA (oui de ChatGPT encore) pouren fonction de la personnalité choisie. En tête de liste de cette version 5.10, se trouve donc l'intégration de ChatGPT.Selon le développeur, cette dernière va permettre d'avoir une vraie conversation avec l'app !Avec la version non payante, le nombre de messages gratuits sera limité. Il faudra donc verser un petit plus pour en bénéficier.Carrot Weather est disponible en téléchargement gratuit sur l' App Store pour iPhone iPad et Apple Watch . Mais attention, il existePremium, Ultra et Famille -sous forme d'achats intégrés pour déverrouiller les nombreuses mais très sympathiques options de l'application.