Que deviennent les iPhone repris via le Trade In d’Apple ?

Suivez cet iPhone !

d’où vient cette bouteille de lait

l’un des principaux opérateurs de téléphonie mobile américains

Les étapes avant le second marché

les deux tiers des téléphones qui arrivent chez USMP sont effacés, nettoyés et vendus à des grossistes, souvent à l'étranger. Le dernier tiers va à sa société sœur, Back in the Box, pour être nettoyé, remis à neuf et vendu sur Amazon ou Back Market, un marché populaire de téléphones d'occasion

ce prix donne au consommateur un bon rabais. Cela donne également à l'entreprise une marge suffisante - entre 10 % et 15 % - pour avoir un certain profit

second hand market phones

Le Trade In, un programme qui n'a pas l'unanimité

Mais certains d’entre vous peuvent se demanderoù vont les produits ainsi récupérés. C'est exactement ce que se demandait Joanna Stern, du, qui a donc suiviPour cela, elle a donc rendu visite à USMP -- l'un des principaux partenaires utilisés par de nombreux opérateurs américains pour recycler les smartphones. Au passage,, le début de visite commence avec la réception de 3 000 iPhone provenant deCe processus d'échange se décompose en: l'effacement des données et test des fonctions de base, le nettoyage,Apparemment,Selon Ari Marinovsky -CEO PDG de Back in the Box-. Le marché global du recyclage des smartphones --est estimé à 64,5 milliards de dollars pour un total de 73,5 millions d’appareils d’occasions et reconditionnés en 2022 aux États-Unis.. Ainsi tous les iPhone prennent une bonne petite hausse à l'argus. L'iPhone 13 Pro Max passe de 650 euros à 695 euros, le 13 Pro de 575 euros à 590 euros, le 13 reste à 460 euros.