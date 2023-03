Siri va-t-elle bientôt devenir plus performante ?

Un renouveau pour Siri ?

Siri Natural Language Generation

Des tests menés en interne

C'est ce qu'affirment nos confrères de 9to5Mac , ajoutant que cette technologie répond au nom de code Bobcat en interne, et que le framework intituléest d'ores et déjà présent et actif dans la bêta 4 de tvOs 16.4. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait éventuellement être étendue par la suite aux autres systèmes de Cupertino afin d'améliorer l'assistant virtuel maison, qui en a bien besoin.Apple a besoin d'améliorer Siri et(mais la technologie d'OpenAI n'est pas la seule sur ce marché en pleine effervescence, et d'autre modèles semblent également très performants). Attention toutefois, Apple semble vouloir améliorer Siri et non pas proposer un chatbot proche de ce que l'on obtient avec ChatGPT. Vu l'état de Siri, qui répond encore beaucoup trop fréquemment qu'elle ne peut pas répondre à nos demandes, pourtant parfois basiques, toute tentative d'amélioration de la part de Cupertino reste bonne à prendre.