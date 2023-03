Apple teste des IA de type ChatGPT chaque semaine

Des assistants virtuels dépassés

Siri repose sur une conception maladroite qui rend l'ajout de nouvelles fonctionnalités fastidieux. La base de données de Siri contient une gigantesque liste de mots, y compris les noms d'artistes musicaux et de lieux. comme des restaurants, dans près de deux douzaines de langues. Cela signifie que l'ajout de nouvelles phrases à l'ensemble de données nécessite la reconstruction de l'intégralité de la base de données, ce qui peut prendre jusqu'à six semaines. L'ajout de fonctionnalités plus complexes telles que de nouveaux outils de recherche peut prendre près d'un an.

assistant créatif

Alors que ChatGPT est sur toutes les lèvres et que sa maison mère, OpenAI, vient de lancer GPT-4 . Dans un article publié par le New York Times , les journalistes estiment ainsi que les assistants virtuels que sont Siri, Alexa et Google Assistant ont tout simplement perdu de l'intérêt ainsi queà cause d'une conception maladroite qui a laissé la porte ouverte aux chatbot. L'article retrace dans un premier temps l'histoire de Siri, expliquant que les assistants virtuels ont eu, mais que l'outil de Cupertino est très lent à faire évoluer à cause d'obstacles techniques et d'un code loin d'être optimal. Ce constat implique selon John Burkey, un ancien ingénieur en charge de l'amélioration de Siri en 2014, que, et si 'l'utilisateur pose une question qui ne fait pas partie de la base de données, le processus s'arrête là et Siri répondra qu'elle ne peut vous aider. Sur ce point, les chatbot sont incroyablement plus efficaces et lancent des recherches afin de fournir une réponse (il n'y a rien de magique ici, mais l'on reste plus proche de ce que ferait un humain face à un assistant qui baisse immédiatement les bras).Selon les sources des journalistes,. Selon John Burkey, il n'y aucun moyen d'imaginer que Siri deviennent unà la manière de ChatGPT dans son état actuel. Il faudrait ainsi un changement radical, ce qui pourrait donc être à l'étude dans les laboratoires de Cupertino, afin de ne pas se laisser distancer par Microsoft Google (ces derniers se hâtent d'intégrer l'IA au sein de leurs services et applications) et bien d'autres concurrents dans cette course à l'IA pour le moins disputée, et de ne pas reproduire les erreurs commises avec Siri.