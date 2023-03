De la charge vraiment rapide avec l'iPhone 15 ? Apple mettrait ses conditions

L'iPhone 15 chargera plus vite

USB C pour tous

On l'avait vu avec le test du GT RealMe Neo 3 grâce à une puissance de 150W, le tout sans surchauffer, là où l'iPhone nécessite 25 minutes de plus… Apple est vraiment à la traîne face au monde Android.Si l'analyste ne donne aucune précision en terme de puissance ou de temps de charge, il estime en revanche queEn clair, il faudra un modèle qui a reçu la validation d'Apple, une pratique désormais habituelle pour quantité de fonctions -comme le MagSafe à 15W par exemple.Cette façon de procéder, que la Pomme pourrait justifier par des normes de sécurité plus strictes avec le programme MFi, reste une pratique avant tout commerciale. En effet,, et sans avoir pour autant la certification MFi. Mais cette dernière permet évidemment à Apple de maximiser ses profits...Mais Apple ne devrait toujours pas intégrer un chargeur dans la boite, obligeant les acheteurs à se procurer un modèle du marché.Là encore, il s'agirait d'une aubaine pour Apple qui propose un modèle de 30W à 45€ (!) alors que l'on trouve d'excellents modèles chez Anker notamment ( moins de 30€ pour le fameux 30W ). En imaginant que la puissance augmente encore de sensiblement, il faudrait alors peut être débourser plus de 50€ pour un adaptateur secteur officiel.