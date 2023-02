WhatsApp va convertir les messages audio en texte (pratique pendant les visio !)

Une conversion en version bêta uniquement sur l'iPhone !

nouvelles fonctionnalités à venir

Voila unepour ceux d'entre nous qui ne supportent pas de recevoir des messages audio ou bien qui ne peuvent pas en prendre connaissance (notamment pendant une visio). Avec cette fonctionnalité, l'application pourrale contenu du message pour le retranscrire en texte.Pour le moment, elle est, avec certaines limites. Ainsi, les transcriptions ne sont pas disponibles lorsqu'aucun mot ne peut être identifié (ce qui semble totalement logique) ou lorsque le message vocal est dans une langue autre que celle définie pour les transcriptions. Toutes les transcriptions serontet ne seront pas téléchargées sur les serveurs WhatsApp ou Apple, ce qui est un plus en termes de confidentialité.Cependant, dans ce cas, la fonctionnalité n'est disponible que pour les abonnés Telegram Premium. Sur WhatsApp, la fonctionnalité sera en revanchepour tout le monde, et on espère qu'elle arrivera aussi sur, à savoir des réactions d'état ou encore les aperçus de liens dans le Profil (pratique pour les usages professionnels). Du côté des nouveautés à venir, la plateforme travaille également sur un nouveau paramètre pour s'envoyer des messages à soi-même De plus, WhatsApp propose une version bêta de sa nouvelle application macOS , qui repose sur la technologie Catalyst. Cette nouvelle app serait donc, c'est à dire qu'elle fonctionnera nativement sur les Mac dotés de puces Intel comme Apple Silicon, ce qui pourrait annoncer une avancée du coté de l'iPad, aussi bien pour WhatsApp (et aussi Instagram) !