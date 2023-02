Les tweets à 4000 caractères plantent Twitter, Elon Musk retire la fonction

Les clients de Twitter Blue (formule payante) pourront tweeter jusqu'à 4000 caractères !

45 000 rapports d'incidents dans la soirée !

En effet, hier, Twitter a repoussé les limites dans ses tweets, et ce, pour les abonnés de Twitter Blue , passant de 280 à 4000 caractères autorisés. Rappelons que le but est de modifier le modèle économique du réseau en offrant la possibilité d'y poster des formats plus longs (donc de véritables articles) et de rentabiliser ce nouvel abonnement, fort cher au demeurant.Pour rappel,(iPhone / Android), une somme qui passe à 8 euros si on se contente de passer par le site internet du réseau social. Cette différence de prix s'explique a priori par la répercussion du prix de la commission prélevée par Apple et Google sur les achats in-app. Par ailleurs, on notera deux formules d'abonnements : l'une mensuelle et l'autre annuelle (7 euros par mois, soit 84 euros HT pour une année ou 108 euros TTC).Le siteaurait enregistré plus de 45 000 rapports d'incident, la plupart après 21H30 GMT. Sur le réseau social, plusieurs personnes disent avoir avoir échoué à poster des messages, Twitter leur indiquant qu'ils avaient. Et la super limite de retomber à 280 caractères pour tout le monde !